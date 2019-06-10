Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

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РИА Новости

Как сообщает ТАСС, судом было удовлетворено соответствующее ходатайство, выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание. «Суд удовлетворил (ходатайство. — RT)», — сказал его адвокат. Информацию подтвердили Интерфаксу в суде. В середине марта Титиев был приговорён к четырём годам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении марихуаны. Ему вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией.