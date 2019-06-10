Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, судом было удовлетворено соответствующее ходатайство, выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.
«Суд удовлетворил (ходатайство. — RT)», — сказал его адвокат.
Информацию подтвердили Интерфаксу в суде.
В середине марта Титиев был приговорён к четырём годам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении марихуаны. Ему вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией.