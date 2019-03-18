Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости из зала суда.
«Приговорить к четырём годам с отбыванием срока в колонии-поселении», — сказала судья.
Отмечается, что суд постановил сохранить меру пресечения в виде ареста до вступления приговора в законную силу.
Как уточняет агентство, подсудимый в последнем слове отказался признать себя виновным.
11 марта обвинение просило приговорить Титиева к четырём годам колонии со штрафом 100 тыс. рублей.
Ему вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией.