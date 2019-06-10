В Госдуме рассказали о концепции нового КоАП

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT представленную концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Пока систематизации нет, это концептуальный подход и общие черты будущей работы над КоАП. Данная попытка переработки кодекса административных правонарушений уже вторая, но займёт очень много времени. Тем не менее, совершенно правильно замечено, что требуется систематизация кодекса», — считает депутат.

По его словам, работа над КоАП необходима для того, чтобы «свести воедино ряд серьёзных поправок».

«Нужна переработка текста, его регламентация. Это объёмная работа. Кодекс административных правонарушений — большой документ, и работа с ним требует консультаций с научным сообществом. Пока мы говорим только о концептуальном подходе, который имеет место со стороны правительства», — сказал Лысаков.

Ранее была опубликована концепция нового кодекса об административных правонарушениях.

В кодексе сократится состав административных правонарушений, а также изменятся подходы к назначению наказания.