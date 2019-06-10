Представлена концепция нового КоАП

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Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. 30-страничный документ опубликован на сайте кабинета министров.
Представлена концепция нового КоАП
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Из текста следует, что количество видов административных правонарушений сократится.

Кроме того, полномочия федерального центра и регионов уточнят и разграничат по чётким критериям.

Планируется, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2021 года.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о работе над КоАП. Он отметил, что необходим новый кодекс, поскольку старый «почти неприменимый, перегруженный гигантским количеством норм».

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