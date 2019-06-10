Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

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Неизвестный человек проник в офис журнала «Сноб» и разгромил редакцию.
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора издания Ксению Чудинову.

«Нас с утра забрала к себе «Стрелка», но мы думали, что у нас какие-то технические работы, и администратор здания почему-то решил сразу нам не говорить, что у нас было проникновение», — сказала она.

Как отметила Чудинова, когда она попросила впустить сотрудников издания внутрь, чтобы они могли начать работать, выяснилось, что в офисе работает криминалист в связи с происшествием.

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

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