Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Неизвестный человек проник в офис журнала «Сноб» и разгромил редакцию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора издания Ксению Чудинову.

«Нас с утра забрала к себе «Стрелка», но мы думали, что у нас какие-то технические работы, и администратор здания почему-то решил сразу нам не говорить, что у нас было проникновение», — сказала она.

Как отметила Чудинова, когда она попросила впустить сотрудников издания внутрь, чтобы они могли начать работать, выяснилось, что в офисе работает криминалист в связи с происшествием.

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.