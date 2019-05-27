После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

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В Ставрополе в результате нападения на сотрудников редакции региональной газеты «Родина» госпитализирован один пострадавший. Об этом заявил РИА Новости представитель Минздрава Ставропольского края.
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
  • РИА Новости

«В результате ЧП в одно из медучреждений Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному из них помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован», — приводятся слова представителя ведомства.

Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В медучреждении также уточнили, что ещё двое пострадавших отказались от оказания помощи.

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.

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