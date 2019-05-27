После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
- РИА Новости
«В результате ЧП в одно из медучреждений Ставрополя были доставлены двое пострадавших. Одному из них помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован», — приводятся слова представителя ведомства.
Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В медучреждении также уточнили, что ещё двое пострадавших отказались от оказания помощи.
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.