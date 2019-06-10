ФСБ и СК задержали похитителей алмазов «Алросы» на миллионы рублей

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Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли деятельность преступной группировки, осуществлявшей хищения и незаконный сбыт алмазного сырья у компании «Алроса». Об этом сообщили в пресс-службе СК.
ФСБ и СК задержали похитителей алмазов «Алросы» на миллионы рублей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В преступную группу входили — сотрудница акционерной компании «АЛРОСА», непосредственно совершавшая хищение алмазов в компании... гражданин России и Грузии... являвшийся посредником, и гражданин России... отвечавший за сбыт драгоценных камней», — говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что преступники были задержаны с поличным 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

В ходе проведения обысков по адресам их проживания следователи обнаружили около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн., а также ювелирные изделия и крупную сумму наличных денежных средств.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (кража) и ст. 191 УК (незаконный оборот природных драгоценных камней).

По ходатайству следствия суд заключил подозреваемых под стражу.

В апреле из ювелирного магазина в Москве украли драгоценности на сумму 5 млн рублей.

URA.RU также сообщало, что на Урале суд арестовал подозреваемого в краже 22 млн рублей из почтового хранилища.

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