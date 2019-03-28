На Урале суд арестовал подозреваемого в краже 22 млн рублей из почтового хранилища

В Челябинской области Усть-Катавский городской суд арестовал одного из двух подозреваемых в краже почти 22 млн рублей из почтового хранилища. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

«Задержаны двое жителей Усть-Катава, 1987 и 1989 годов рождения, женатые, с высшим образованием, работающие. Один из них ранее судим за особо тяжкое преступление», — заявили в суде.

Второму подозреваемому продлили время задержания до 72 часов. Соучастникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа.