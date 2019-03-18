Экс-сотруднику аэропорта Толмачёво грозит до шести лет лишения свободы за кражу из багажа

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Бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте УМВД России по Сибирскому федеральному округу.
Экс-сотруднику аэропорта Толмачёво грозит до шести лет лишения свободы за кражу из багажа
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В конце января в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту обратилась 37-летняя пассажирка рейса Новосибирск — Екатеринбург. Она заявила, что из чемодана пропали дорогие наручные часы.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 23-летний сотрудник, имевший доступ к багажному отделению.

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей.

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