Экс-сотруднику аэропорта Толмачёво грозит до шести лет лишения свободы за кражу из багажа

Бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте УМВД России по Сибирскому федеральному округу.

В конце января в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту обратилась 37-летняя пассажирка рейса Новосибирск — Екатеринбург. Она заявила, что из чемодана пропали дорогие наручные часы.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 23-летний сотрудник, имевший доступ к багажному отделению.

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей.