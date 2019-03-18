Экс-сотруднику аэропорта Толмачёво грозит до шести лет лишения свободы за кражу из багажа
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- РИА Новости
В конце января в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту обратилась 37-летняя пассажирка рейса Новосибирск — Екатеринбург. Она заявила, что из чемодана пропали дорогие наручные часы.
Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 23-летний сотрудник, имевший доступ к багажному отделению.
Дело передано в суд. Обвиняемому грозит тюремный срок до шести лет.
Ранее «Реальное время» сообщало, что суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей.