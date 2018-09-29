Суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей
- РИА Новости
Преступление совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона на территории «Казанской ярмарки». Похищенное принадлежало ООО «Сэвен Даймондс».
Уголовным делом занимается полиция города. По предварительной информации, Алехандро покинул территорию России в день кражи. 26 сентября его объявили в международный розыск.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд приговорил бывшего кассира к четырём годам колонии за кражу 10,6 млн рублей из банка.