Суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей

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Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро, обвиняемого в краже чемодана с ювелирными изделиями на сумму 133 млн рублей. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд в Казани заочно арестовал уроженца Колумбии за кражу ювелирных изделий на 133 млн рублей
  • РИА Новости

Преступление совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона на территории «Казанской ярмарки». Похищенное принадлежало ООО «Сэвен Даймондс».

Уголовным делом занимается полиция города. По предварительной информации, Алехандро покинул территорию России в день кражи. 26 сентября его объявили в международный розыск.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд приговорил бывшего кассира к четырём годам колонии за кражу 10,6 млн рублей из банка.

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