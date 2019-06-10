Эта неделя станет сокращённой для россиян

В Роструде напомнили, что на этой неделе, в связи с празднованием Дня России, рабочими днями будут понедельник, вторник, четверг и пятница. Об этом информирует «Российская газета».

Также отмечается, что во вторник, 11 июля рабочий день будет сокращён на один час. Время работы в этот день сократиться только у тех, кто трудится стандартную пятидневку — по восемь часов.

Следующий дополнительный выходной ожидает россиян только 4 ноября.

Ранее в Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.