В Тюмени после пожара в СИЗО за медпомощью обратились семь человек
- РИА Новости
Пожар площадью 5 кв. м произошёл в кирпичном одноэтажном здании изолятора.
«За помощью обратились семь человек», — заявили в МЧС.
В ликвидации возгорания участвовали шесть звеньев пожарных, было задействовано три единицы техники.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в СИЗО были спасены 17 человек.
URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.