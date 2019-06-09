В Тюмени после пожара в СИЗО за медпомощью обратились семь человек

В Тюмени после пожара, произошедшего 8 июня в следственном изоляторе №1, семи пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар площадью 5 кв. м произошёл в кирпичном одноэтажном здании изолятора.

«За помощью обратились семь человек», — заявили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали шесть звеньев пожарных, было задействовано три единицы техники.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в СИЗО были спасены 17 человек.

URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.