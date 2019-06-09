В Тюмени после пожара в СИЗО за медпомощью обратились семь человек

Короткая ссылка
В Тюмени после пожара, произошедшего 8 июня в следственном изоляторе №1, семи пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Тюменской области.
В Тюмени после пожара в СИЗО за медпомощью обратились семь человек
  • РИА Новости

Пожар площадью 5 кв. м произошёл в кирпичном одноэтажном здании изолятора.

«За помощью обратились семь человек», — заявили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвовали шесть звеньев пожарных, было задействовано три единицы техники.

Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара в СИЗО были спасены 17 человек.

URA.RU также передавало, что в Курганской области завели уголовное дело после гибели пенсионерки в крупном пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить