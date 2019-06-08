На территории колонии в Тюмени произошёл пожар

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Пожар произошёл в исправительной колонии в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 0:25 поступило сообщение о задымлении в кирпичном одноэтажном здании следственного изолятора исправительной колонии №1», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 5 кв. м.

«Спасены 17 человек», — добавили в МЧС.

Кроме того, в ведомстве заявили о ликвидации открытого горения в 0:46 местного времени.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара в исправительной колонии №8 в посёлке Гари Свердловской области. Площадь возгорания составила 2000 кв. м. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.

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