Прокуратура начала проверку из-за пожара в колонии на Урале

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Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 в посёлке Гари Свердловской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в колонии на Урале
  • РИА Новости

По данным прокуратуры, возгорание произошло на промышленной площадке колонии, в двух ангарах цеха деревообработки. Площадь пожара составила 2000 кв. м.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«Однако более точная информация будет получена после завершения тушения», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что в колонии в Свердловской области загорелись четыре жилых корпуса и производственное здание.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.

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