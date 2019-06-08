Прокуратура начала проверку из-за пожара в колонии на Урале

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 в посёлке Гари Свердловской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, возгорание произошло на промышленной площадке колонии, в двух ангарах цеха деревообработки. Площадь пожара составила 2000 кв. м.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«Однако более точная информация будет получена после завершения тушения», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС заявили, что в колонии в Свердловской области загорелись четыре жилых корпуса и производственное здание.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.