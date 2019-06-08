Прокуратура начала проверку из-за пожара в колонии на Урале
- РИА Новости
По данным прокуратуры, возгорание произошло на промышленной площадке колонии, в двух ангарах цеха деревообработки. Площадь пожара составила 2000 кв. м.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
«Однако более точная информация будет получена после завершения тушения», — добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС заявили, что в колонии в Свердловской области загорелись четыре жилых корпуса и производственное здание.
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