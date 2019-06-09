В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.

«Данное нововведение и законодательные изменения находятся в логике существующей системы наказаний за административные правонарушения. У нас уже существует такой принцип, как более жёсткое наказание за повторное правонарушение. Это имеет свой смысл. Если человек нарушил закон и несёт ответственность в административном порядке, то первый случай такого нарушения предполагает более мягкое наказание», — считает депутат.

Лысаков отметил, что повторным считает то правонарушение, которое совершено в течение года после предыдущего наказания.

«Это будет считаться рецидивом, повтором нарушения и за него последует более серьёзное наказание, потому что первая санкция никак не повлияла. Если при ряде правонарушений выявляется, что количество их увеличилось и существующая мера не оказывает воздействия, предлагается усилить наказание, потому что существующая сумма штрафа не оказывает воздействия и фактически не работает», — сказал он.

9 июня в России вступил в силу закон об ужесточении наказания за кражу электричества.

С настоящего момента за повторное самовольное подключение физическим лицам грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 80 до 200 тыс. или дисквалификация от двух до трёх лет, юридическим лицам — от 200 до 300 тыс. рублей.