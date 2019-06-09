В России ужесточили наказание за кражу электричества

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RT
В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
В России ужесточили наказание за кражу электричества
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что наказание за первое самовольное подключение к электро- или теплосети не изменилось: штраф для физических лиц составляет 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. или дисквалификация от одного до двух лет, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Нововведением является то, что с настоящего момента за повторное самовольное подключение физическим лицам грозит штраф от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 80 тыс. до 200 тыс. или дисквалификация от двух до трёх лет, юридическим лицам — от 200 тыс. до 300 тыс.

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