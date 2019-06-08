Журналиста Голунова доставили в суд
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс.
Сотрудники полиции привезли журналиста из Городской клинической больницы №71, где ему провели обследование.
Ранее главный врач больницы №71 Александр Мясников заявил, что в ходе обследования Голунова серьёзных травм и переломов обнаружено не было.
Голунова доставили в больницу после жалоб на плохое самочувствие.
Журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.