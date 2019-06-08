Общественный совет при МВД взял на контроль ситуацию с Голуновым

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Глава Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена заявил, что организация взяла под особый контроль ситуацию с задержанием журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Общественный совет при МВД взял на контроль ситуацию с Голуновым
  • © страница Ивана Голунова в социальной сети

«Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста «Медузы», — приводит его слова Интерфакс.

Кучерена отметил, что совет «внимательно следит» за тем, чтобы все действия, в том числе со стороны полицейских, были «строго в рамках закона».

Также он заявил, что Общественный совет планирует проконтролировать служебную проверку, которая была назначена из-за сообщений о нарушениях со стороны сотрудников МВД во время задержания журналиста.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что изучит дело Голунова.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра в его рюкзаке нашли наркотики. Он утверждает, что запрещённое вещество ему подбросили.

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