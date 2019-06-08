Советник президента Кобяков пообещал изучить дело Голунова
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам советника, в стране есть разделение профессиональной ответственности.
«Я перед вами сейчас отвечаю за итоги Петербургского форума. Всё то, что вы рассказали, обязательно изучу лично я. И уверен, что Дмитрий Сергеевич Песков и… генеральный прокурор Юрий Ильич тщательно обеспечивают надзор за происходящим, в том числе в области правоохранительной деятельности, выполнят свои функции», — заявил Кобяков журналистам в рамках ПМЭФ, отметив, что «у нас существует презумпция невиновности».
Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.
8 июня должен состояться суд по мере пресечения журналисту.