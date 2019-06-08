Советник президента Кобяков пообещал изучить дело Голунова

Короткая ссылка
Советник президента России Антон Кобяков изучит дело задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он также выразил надежду, что генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечит надзор за ситуацией.
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело Голунова
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам советника, в стране есть разделение профессиональной ответственности.

«Я перед вами сейчас отвечаю за итоги Петербургского форума. Всё то, что вы рассказали, обязательно изучу лично я. И уверен, что Дмитрий Сергеевич Песков и… генеральный прокурор Юрий Ильич тщательно обеспечивают надзор за происходящим, в том числе в области правоохранительной деятельности, выполнят свои функции», — заявил Кобяков журналистам в рамках ПМЭФ, отметив, что «у нас существует презумпция невиновности».

Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.

8 июня должен состояться суд по мере пресечения журналисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить