Советник президента Кобяков пообещал изучить дело Голунова

Советник президента России Антон Кобяков изучит дело задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он также выразил надежду, что генеральный прокурор Юрий Чайка обеспечит надзор за ситуацией.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам советника, в стране есть разделение профессиональной ответственности.

«Я перед вами сейчас отвечаю за итоги Петербургского форума. Всё то, что вы рассказали, обязательно изучу лично я. И уверен, что Дмитрий Сергеевич Песков и… генеральный прокурор Юрий Ильич тщательно обеспечивают надзор за происходящим, в том числе в области правоохранительной деятельности, выполнят свои функции», — заявил Кобяков журналистам в рамках ПМЭФ, отметив, что «у нас существует презумпция невиновности».

Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.

8 июня должен состояться суд по мере пресечения журналисту.