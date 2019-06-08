Эксперт рассказал о самой перспективной сфере для стартапов в России

Председатель правления Freedom Group и президент Sessia LLC Нарек Сираканян в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 заявил, что наиболее перспективной сферой для стартапов в России являются IT-проекты.

«Сфер сейчас очень много, но в основном это IT-проекты, так как в России очень много сильных программистов, поэтому именно здесь главные сферы для стартапа. Направлений на самом деле очень много, нужно смотреть те сферы, где реально есть возможности что-то улучшить, где IT-технологии могут помочь компаниям увеличить обороты или где-то сократить расходную часть», — отметил он.

По его словам, самое сложное в сфере IT — это набрать команду, а также найти достаточное финансирование.

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