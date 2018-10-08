СМИ: В России предложили обязать все онлайн-магазины принимать карты

В России предложили обязать все онлайн-магазины принимать банковские карты, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом заявил его председатель Анатолий Аксаков. По его словам, документ должен быть готов в октябре.

Поправки предполагается внести в закон «О защите прав потребителей». В соответствии с ними, с 1 июля 2019 года все онлайн-точки торговли с оборотом не менее 20 млн рублей будут обязаны принимать к оплате карты, а с 2021 года порог снизят до нуля.

В пресс-службе Центробанка заявили, что регулятор поддерживает предложение по уменьшению оборота до 20 млн рублей, а в дальнейшем и ниже, так как это в том числе содействует росту безналичных операций.

В Минэкономразвития сказали, что вектор развития, нацеленный на снижение доли наличных платежей, верный. Как отметили в ведомстве, это способствует повышению качества финансовых услуг и снижению процента серых денег в экономике.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон, позволяющий банкам временно блокировать карты.