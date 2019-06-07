Малышева назвала «самую опасную болезнь XXI века»

Ведущая Первого канала Елена Малышева в беседе с ФАН назвала «самую опасную болезнь XXI» века.

«Альцгеймер, конечно. Всё остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет. Никак», — сказала она.

Кроме того, Малышева выразила мнение, что самая вредная привычка человечества — это курение.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, с которым связан риск сердечных заболеваний у пожилых людей.