Малышева назвала «самую опасную болезнь XXI века»

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Ведущая Первого канала Елена Малышева в беседе с ФАН назвала «самую опасную болезнь XXI» века.
Малышева назвала «самую опасную болезнь XXI века»
  • РИА Новости

«Альцгеймер, конечно. Всё остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет. Никак», — сказала она.

Кроме того, Малышева выразила мнение, что самая вредная привычка человечества — это курение.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, с которым связан риск сердечных заболеваний у пожилых людей.

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