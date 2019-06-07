Маргариту Симоньян выписали из больницы

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что врачи выписали её из больницы.
Маргариту Симоньян выписали из больницы

    «Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам», — написала Симоньян в своём Twitter, прикрепив к сообщению фото документа из больницы.

    В нём говорится об «угрозе позднего выкидыша. ОАГА (отягощённый акушерско-гинекологический анамнез. — RT)» в связи с психоэмоциональным стрессом.

    6 июня стало известно, что главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

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