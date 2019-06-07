Аксёнов заявил, что в каждом регионе есть свои «фишки»

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках ПМЭФ-2019 заявил, что у каждого российского региона есть свои особенности, которые «позволяют двигаться более быстро» в сфере экономики.
Аксёнов заявил, что в каждом регионе есть свои «фишки»
  • РИА Новости

«Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих коллег без исключения, которые здесь присутствуют. Мы всегда получаем помощь и поддержку. Независимо от места в рейтинге, я уверен, что в каждом регионе есть какие-то фишки, особенности, которые позволяют двигаться более быстро», — приводит его слова РИА Новости.

По данным агентства, такое заявление Аксёнов сделал после публикации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

В нём оцениваются в том числе усилия властей регионов по созданию условий для ведения бизнеса.

Отмечается, что лидером рейтинга стала Москва, Республика Крым не вошла в топ-20.

Ранее, как передавал «Крыминформ», глава Минфина Крыма Ирина Кивико заявила о росте собственных доходов регионального бюджета более чем на 2 млрд рублей с начала 2019 года. 

Также стало известно, что республика подписала три инвестиционных соглашения на 450 млн рублей в рамках Петербургского международного экономического форума.

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