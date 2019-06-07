Аксёнов заявил, что в каждом регионе есть свои «фишки»
- РИА Новости
«Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих коллег без исключения, которые здесь присутствуют. Мы всегда получаем помощь и поддержку. Независимо от места в рейтинге, я уверен, что в каждом регионе есть какие-то фишки, особенности, которые позволяют двигаться более быстро», — приводит его слова РИА Новости.
По данным агентства, такое заявление Аксёнов сделал после публикации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.
В нём оцениваются в том числе усилия властей регионов по созданию условий для ведения бизнеса.
Отмечается, что лидером рейтинга стала Москва, Республика Крым не вошла в топ-20.
Ранее, как передавал «Крыминформ», глава Минфина Крыма Ирина Кивико заявила о росте собственных доходов регионального бюджета более чем на 2 млрд рублей с начала 2019 года.
Также стало известно, что республика подписала три инвестиционных соглашения на 450 млн рублей в рамках Петербургского международного экономического форума.