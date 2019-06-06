Крым заключил три инвестсоглашения на 450 млн рублей в рамках ПМЭФ

Крым подписал три инвестсоглашения на 450 млн рублей в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление информационной политики республиканского Мининформа.

В частности, вице-премьер Ирина Кивико заключила соглашение о взаимодействии при реализации проекта «Производство оборудования для канализационно-очистных сооружений» с коммерческим директором НПО «Неокрафт» Дмитрием Бондаренко. Объём инвестиций — 200 млн рублей.

Корпорация развития Крыма, со своей стороны, подписала два соглашения о создании новых производств в частных индустриальных парках на 150 и 100 млн рублей.

Также стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в рамках ПМЭФ с чрезвычайным и полномочным послом Нидерландов в России Рене Джонс-Бос. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил Минниханов, его визит в Нидерланды 2 апреля был весьма продуктивным. Развиваются старые и прорабатываются новые направления двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.