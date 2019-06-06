В Крыму заявили о росте собственных доходов бюджета более чем на 2 млрд рублей с начала года

Глава Минфина Крыма Ирина Кивико заявила о росте собственных доходов регионального бюджета более чем на 2 млрд рублей с начала 2019 года. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года доходы республики по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 2 млрд рублей, преодолев отметку в 16,8 млрд. Кассовые назначения на период перевыполнены на 3%, годовые назначения выполнены на 37,3%», — рассказала она.

Как отметила Кивико, из федерального бюджета регион получил дотации, субсидии, субвенции и другие межбюджетные трансферты в сумме 44,1 млрд рублей.

Ранее Mkset.ru сообщало, что в Башкирии рассказали о профиците регионального бюджета в 2018 году.