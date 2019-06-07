СМИ: В ФПК прокомментировали предложение ввести чёрный список пассажиров поездов
- РИА Новости
«Мы обсуждали эту тему на разных площадках. Действительно, в авиации уже с 2017 года действуют чёрные списки, и этот опыт, безусловно, положительный, подтвердил, что количество правонарушений, хулиганских действий, распития спиртных напитков на бортах самолётов существенно сократилось», — заявил Иванов.
По его словам, обсуждение этого вопроса продолжается.
Как отметил Иванов, ни одно правонарушение или хулиганское действие, мешающее покою и комфорту других пассажиров, не должно оставаться безнаказанным.
Среди других возможных мер он назвал повышение уровня административной ответственности.
«Об этом тоже можно говорить, и я знаю, что эта тема обсуждается на различных площадках. Какой вариант в итоге будет принят законодателями, покажет время», — добавил Иванов.
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