В Хабаровском крае завели дело против мужчины, угнавшего автомобиль и сбившего инспектора ДПС
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Инцидент произошёл в ночь на 7 мая, когда сотрудники полиции следовали за угнанной иномаркой Mitsubishi Canter. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться и специально сбил полицейского. Пострадавший выжил.
Если вину фигуранта докажут, то ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-сотрудник угрозыска предстанет перед судом по делу об угоне автомобилей в Екатеринбурге.