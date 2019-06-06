В Хабаровском крае завели дело против мужчины, угнавшего автомобиль и сбившего инспектора ДПС

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В Амурске завели уголовное дело против мужчины, угнавшего автомобиль и сбившего инспектора ДПС. Об этом сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
В Хабаровском крае завели дело против мужчины, угнавшего автомобиль и сбившего инспектора ДПС
  • © РИА Новости

Инцидент произошёл в ночь на 7 мая, когда сотрудники полиции следовали за угнанной иномаркой Mitsubishi Canter. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться и специально сбил полицейского. Пострадавший выжил.

Если вину фигуранта докажут, то ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-сотрудник угрозыска предстанет перед судом по делу об угоне автомобилей в Екатеринбурге.

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