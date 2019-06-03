Экс-сотрудник угрозыска предстанет перед судом по делу об угоне автомобилей в Екатеринбурге

В суд Чкаловского района Екатеринбурга направлено дело экс-сотрудника уголовного розыска городского УМВД и двух его сообщников. Они обвиняются в угоне четырёх автомобилей на 3,2 млн рублей, передаёт URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

Статьи две: «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Покушение на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

По версии следователей, фигуранты использовали устройство для перехвата радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемых задержали в ходе спецоперации представители угрозыска УМВД по Екатеринбургу.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Московской области задержали четверых подозреваемых в краже элитных автомобилей на сумму более 20 млн рублей.