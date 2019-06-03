Экс-сотрудник угрозыска предстанет перед судом по делу об угоне автомобилей в Екатеринбурге
- РИА Новости
Статьи две: «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «Покушение на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
По версии следователей, фигуранты использовали устройство для перехвата радиокоманд пультов дистанционного управления автомобильными системами охранных сигнализаций.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемых задержали в ходе спецоперации представители угрозыска УМВД по Екатеринбургу.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Московской области задержали четверых подозреваемых в краже элитных автомобилей на сумму более 20 млн рублей.