В Липецкой области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Липецкой области в результате ДТП с участием двух легковых машин и автобуса погибли три человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в ГИБДД России.

«В 16:45 на 274-м км федеральной автодороги Р-119 Орёл — Тамбов водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом Mercedes», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Липецк — Москва, в момент столкновения в нём находился 21 пассажир.

Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.