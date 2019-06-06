В Липецкой области в ДТП с автобусом погибли три человека

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В Липецкой области в результате ДТП с участием двух легковых машин и автобуса погибли три человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в ГИБДД России.
В Липецкой области в ДТП с автобусом погибли три человека
  • © РИА Новости

«В 16:45 на 274-м км федеральной автодороги Р-119 Орёл — Тамбов водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом Mercedes», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что автобус следовал по маршруту Липецк — Москва, в момент столкновения в нём находился 21 пассажир.

Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

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