В результате ДТП в Сочи погиб один человек и пострадали трое

В результате дорожно-транспортного происшествия в Сочи погиб один человек, пострадали ещё трое. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Авария произошла ночью 4 июня.

По имеющимся данным, 39-летний мужчина направлялся из Адлера в Сочи на автомобиле BMW. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

«Водитель скончался на месте. В автомобиле были три пассажира, которые с различными травмами доставлены в больницу», — заявил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.