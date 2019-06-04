В результате ДТП в Сочи погиб один человек и пострадали трое
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Авария произошла ночью 4 июня.
По имеющимся данным, 39-летний мужчина направлялся из Адлера в Сочи на автомобиле BMW. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
«Водитель скончался на месте. В автомобиле были три пассажира, которые с различными травмами доставлены в больницу», — заявил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.