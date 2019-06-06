Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения

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Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
  • РИА Новости

«Первый, базовый элемент — возможность для всех жителей в шаговой доступности проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и скрининги, вакцинацию против инфекционных заболеваний», — заявила она.

Вторым элементом министр назвала амбулаторную медицинскую помощь — первичное звено, которое тоже должно быть в шаговой доступности.

По словам Скворцовой, третий элемент — это эффективная медпомощь при угрожающих жизни состояниях.

«Каждый человек в случае возникновения такого состояния должен быть доставлен в течение «золотого часа» в специально созданный для спасения жизни межрайонный центр, сосудистый или травмцентр, больницу скорой помощи», — отметила она.

Скворцова также сказала, что четвёртый элемент — это высокотехнологичная медпомощь, в которой, как показывает статистика, каждый человек нуждается не более трёх-четырёх раз в жизни. Как добавила министр, такая помощь, как правило, является не экстренной, а плановой, точечной.

Ранее, как сообщал портал Nation News, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о разработке новых видов вакцин для детей.

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