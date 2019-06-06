Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
- РИА Новости
«Первый, базовый элемент — возможность для всех жителей в шаговой доступности проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и скрининги, вакцинацию против инфекционных заболеваний», — заявила она.
Вторым элементом министр назвала амбулаторную медицинскую помощь — первичное звено, которое тоже должно быть в шаговой доступности.
По словам Скворцовой, третий элемент — это эффективная медпомощь при угрожающих жизни состояниях.
«Каждый человек в случае возникновения такого состояния должен быть доставлен в течение «золотого часа» в специально созданный для спасения жизни межрайонный центр, сосудистый или травмцентр, больницу скорой помощи», — отметила она.
Скворцова также сказала, что четвёртый элемент — это высокотехнологичная медпомощь, в которой, как показывает статистика, каждый человек нуждается не более трёх-четырёх раз в жизни. Как добавила министр, такая помощь, как правило, является не экстренной, а плановой, точечной.
Ранее, как сообщал портал Nation News, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о разработке новых видов вакцин для детей.