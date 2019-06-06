РЭО подписало соглашение о сотрудничестве с ФПК

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает телеканал «360».

Документ предполагает разработку совместного проекта по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов (ТБО) в поездах ФПК дальнего следования.

«Для нас актуальным вопросом является внедрение современной системы переработки ТБО в хозяйственную деятельность компании. И постепенно, поэтапно такие технологии мы уже применяем», — сказал Иванов.

Ранее в РЭО рассказали о проработке первых изменений в закон об отходах.

«Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.