В Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора
- РИА Новости
Соответствующие изменения будут внесены в бюджет области.
Как доложили первый зампред правительства — председатель комитета финансов Роман Марков и зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов губернатору Александру Дрозденко, компенсация от 50 до 100% станет доступна для пенсионеров, достигших возраста 70 лет, а также для малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда.
Ранее телеканал «360» сообщал, что пародию на тизер сериала «Игра престолов», снятую в Московской области, посвятили борьбе с мусором.