В Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора

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В Ленинградской области планируют ввести льготы по тарифам на вывоз бытового мусора для ряда категорий граждан из числа незащищённых слоёв населения, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на региональную администрацию. Отмечается, что получить их можно будет с 1 июля текущего года.
В Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора
  • РИА Новости

Соответствующие изменения будут внесены в бюджет области.

Как доложили первый зампред правительства — председатель комитета финансов Роман Марков и зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов губернатору Александру Дрозденко, компенсация от 50 до 100% станет доступна для пенсионеров, достигших возраста 70 лет, а также для малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда.

Ранее телеканал «360» сообщал, что пародию на тизер сериала «Игра престолов», снятую в Московской области, посвятили борьбе с мусором.

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