Пародию на тизер «Игры престолов» в Подмосковье посвятили борьбе с мусором

Пародию на тизер сериала «Игра престолов», снятую в Московской области, посвятили борьбе с мусором. Об этом сообщает телеканал «360».

Видео пародирует ролик к финальному, восьмому сезону. Например, герои саги идут не по крипте дома Старков, а по заброшенному кирпичному заводу в Луховицах. На пути они видят грязь и мусор, для победы над которыми нужно посетить общеобластной субботник 20 апреля.

Автор: Телеканал "360"

«В этих коридорах томился и обжигался глиняный кирпич. Сейчас технологии изменились, а некоторые старые заводы остались. В том числе этот под Луховицами. Такое место сразу добавляет атмосферы», — заявил сценарист и креативный продюсер ролика Никита Базурин, комментируя выбор локации.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе ликвидировали более 600 несанкционированных свалок в 2018 году.