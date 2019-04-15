Пародию на тизер «Игры престолов» в Подмосковье посвятили борьбе с мусором

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Пародию на тизер сериала «Игра престолов», снятую в Московской области, посвятили борьбе с мусором. Об этом сообщает телеканал «360».
Пародию на тизер «Игры престолов» в Подмосковье посвятили борьбе с мусором
  • РИА Новости

Видео пародирует ролик к финальному, восьмому сезону. Например, герои саги идут не по крипте дома Старков, а по заброшенному кирпичному заводу в Луховицах. На пути они видят грязь и мусор, для победы над которыми нужно посетить общеобластной субботник 20 апреля.

  • Автор: Телеканал "360"

«В этих коридорах томился и обжигался глиняный кирпич. Сейчас технологии изменились, а некоторые старые заводы остались. В том числе этот под Луховицами. Такое место сразу добавляет атмосферы», — заявил сценарист и креативный продюсер ролика Никита Базурин, комментируя выбор локации.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе ликвидировали более 600 несанкционированных свалок в 2018 году.

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