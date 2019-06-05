В РЭО рассказали о проработке первых изменений в закон об отходах

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе пленарной сессии «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о проработке первых изменений в закон об отходах, сообщает телеканал «360».

«Мы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России проработали первые изменения 89-го Федерального закона, которые позволят полноценно развивать отрасль как на федеральном, так и на региональном уровне», — заявил он.

Эти изменения позволят ликвидировать возможные пробелы в действующем законодательстве. Внедрение новых понятий призвано сделать отрасль понятнее и прозрачнее.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.