В РЭО рассказали о проработке первых изменений в закон об отходах
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- РИА Новости
«Мы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России проработали первые изменения 89-го Федерального закона, которые позволят полноценно развивать отрасль как на федеральном, так и на региональном уровне», — заявил он.
Эти изменения позволят ликвидировать возможные пробелы в действующем законодательстве. Внедрение новых понятий призвано сделать отрасль понятнее и прозрачнее.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.