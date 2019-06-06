СК проверит бездействие полиции после избиения женщины в Подмосковье

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в подмосковном Подольске полиция не отреагировала должным образом на заявление об избиении беременной женщины.

По данным СК, согласно сообщениям СМИ, пьяные соседи напали на женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, избили её ногами и столкнули с лестницы.

В сюжете отмечалось, что до приезда журналистов сотрудники местного отдела полиции «бездействовали и даже не организовали проведение проверки», при этом заявление было подано женщиной ещё 3 июня.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки информации, прозвучавшей в СМИ, о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сообщение о совершённом преступлении в отношении беременной женщины», — заявили в СК.

Ранее портал NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников Вадского детского дома.