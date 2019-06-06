СК проверит бездействие полиции после избиения женщины в Подмосковье

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Следственный комитет проверит сообщения СМИ о том, что в подмосковном Подольске полиция не отреагировала должным образом на заявление об избиении беременной женщины.
СК проверит бездействие полиции после избиения женщины в Подмосковье
  • РИА Новости

По данным СК, согласно сообщениям СМИ, пьяные соседи напали на женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, избили её ногами и столкнули с лестницы.

В сюжете отмечалось, что до приезда журналистов сотрудники местного отдела полиции «бездействовали и даже не организовали проведение проверки», при этом заявление было подано женщиной ещё 3 июня.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение проверки информации, прозвучавшей в СМИ, о несвоевременном реагировании сотрудников полиции на сообщение о совершённом преступлении в отношении беременной женщины», — заявили в СК.

Ранее портал NewsNN.ru сообщал, что в Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников Вадского детского дома.

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