В Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников детдома

В Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников Вадского детского дома, передаёт NewsNN.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следователей, 28 мая в эфире областной телекомпании дети заявили, что педагог якобы применял к ним физическую силу.

Проверку организовали для установления всех обстоятельств. Планируется опросить воспитанников, преподавателей и директора.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе решили проверить сообщения о злоупотреблениях в реабилитационном центре для детей-инвалидов.