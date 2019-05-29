В Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников детдома

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В Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников Вадского детского дома, передаёт NewsNN.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Нижегородской области проверяют сообщения об избиении воспитанников детдома
  • © pixabay.com

По данным следователей, 28 мая в эфире областной телекомпании дети заявили, что педагог якобы применял к ним физическую силу.

Проверку организовали для установления всех обстоятельств. Планируется опросить воспитанников, преподавателей и директора.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе решили проверить сообщения о злоупотреблениях в реабилитационном центре для детей-инвалидов.

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