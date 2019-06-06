Опрос: 87% россиян недовольны качеством дорог в стране

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, как автомобилисты и пешеходы оценивают качество дорог в России. С результатами опроса ознакомился RT.

Большинство опрошенных (87%) заявили, что их не устраивает качество дорожного покрытия. 29% респондентов заявили, что по этой причине вынуждены ремонтировать свои транспортные средства несколько раз в год, а 53% вынуждены снижать скорость движения, сообщили в ОНФ.

Недовольны качеством уборки дорог и улиц 55% респондентов.

Почти половина (43%) опрошенных отметили низкое качество дорожной разметки. Около 40% считают уровень освещения на российских дорогах недостаточным.

Кроме того, треть участников опроса недовольны пропускной способностью дорог (количеством полос и светофоров на загруженных участках).

Как отметили в ОНФ, итоги опроса будут использовать для мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек.

Ранее в Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздничные дни.