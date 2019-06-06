Опрос: 87% россиян недовольны качеством дорог в стране
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- РИА Новости
Большинство опрошенных (87%) заявили, что их не устраивает качество дорожного покрытия. 29% респондентов заявили, что по этой причине вынуждены ремонтировать свои транспортные средства несколько раз в год, а 53% вынуждены снижать скорость движения, сообщили в ОНФ.
Недовольны качеством уборки дорог и улиц 55% респондентов.
Почти половина (43%) опрошенных отметили низкое качество дорожной разметки. Около 40% считают уровень освещения на российских дорогах недостаточным.
Кроме того, треть участников опроса недовольны пропускной способностью дорог (количеством полос и светофоров на загруженных участках).
Как отметили в ОНФ, итоги опроса будут использовать для мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек.
Ранее в Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздничные дни.