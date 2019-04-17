На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Ширина отдельных полос движения на российских автомагистралях может быть различной. К такому выводу пришли инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института.

Ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, на автомагистралях (дороги для скоростного движения автомобилей) может быть сужена с действующих 3,75 до 3,5 метров. Об этом говорится в исследовании РОСДОРНИИ, с которым ознакомился RT.

В ходе исследования инженеры провели экспериментальные наблюдения траектории движения автомобилей на автомагистрали М9 «Балтия» и на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.

При этом скорость и безопасность движения не изменятся, отмечают авторы работы.

Учёные также добавляют, что ширина крайних правых полос движения, где преобладает движение грузовых транспортных средств, должна оставаться на существующем уровне (не менее 3,75 м.).

По мнению инженеров, сокращение ширины левой полосы поможет сэкономить значительные средства в ходе строительства автомагистралей и расширения сети скоростных дорог в стране.

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