РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak

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Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360». Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В сотрудничестве с компанией Tetra Pak мы ориентированы на обеспечение роста уровня переработки картонной упаковки для напитков и развитие раздельного сбора отходов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, стороны договорились оказывать методическую, информационную и консультационную помощь специалистам, занятым в сферах обращения с отходами и других смежных отраслях.

Со своей стороны, гендиректор Tetra Pak в России, Белоруссии, Центральной Азии, странах Кавказа и на Украине Александр Криволапов сказал, что компания заинтересована в сокращении доли непереработанных потребительских отходов в России.

Ранее сообщалось, что в РЭО поступили заявки на реализацию инвестпроектов на 100 млрд рублей.

«Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.

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