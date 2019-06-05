РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Tetra Pak

Российский экологический оператор и компания Tetra Pak договорились о сотрудничестве в развитии отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами, сообщает телеканал «360». Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«В сотрудничестве с компанией Tetra Pak мы ориентированы на обеспечение роста уровня переработки картонной упаковки для напитков и развитие раздельного сбора отходов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, стороны договорились оказывать методическую, информационную и консультационную помощь специалистам, занятым в сферах обращения с отходами и других смежных отраслях.

Со своей стороны, гендиректор Tetra Pak в России, Белоруссии, Центральной Азии, странах Кавказа и на Украине Александр Криволапов сказал, что компания заинтересована в сокращении доли непереработанных потребительских отходов в России.

Ранее сообщалось, что в РЭО поступили заявки на реализацию инвестпроектов на 100 млрд рублей.

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