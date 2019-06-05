В РЭО поступили заявки на реализацию инвестпроектов на 100 млрд рублей

В Российский экологический оператор поступили заявки на реализацию инвестпроектов в сфере обращения с коммунальными отходами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Как заявил Буцаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей.

«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов», — отметил он.

По его словам, в июне определят 20 проектов, до конца года — ещё 80.

Ранее в РЭО рассказали о проработке первых изменений в закон об отходах.

«Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области введут льготы по тарифам на вывоз бытового мусора.