В РЭО поступили заявки на реализацию инвестпроектов на 100 млрд рублей
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- РИА Новости
Как заявил Буцаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей.
«Это заявки, которые должны превратиться в 100 первых проектов», — отметил он.
По его словам, в июне определят 20 проектов, до конца года — ещё 80.
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