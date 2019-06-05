Скульптуру Екатерины II установили в международном аэропорту Краснодар
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Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Ранее стало известно, что по результатам голосования аэропорт получил имя Екатерины Великой.
Памятник императрице был создан заслуженными художниками России Сергеем Олешней и Анатолием Дементьевым в рамках проекта «Великие имена России».
31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».
Председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.