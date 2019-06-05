Скульптуру Екатерины II установили в международном аэропорту Краснодар

В аэропорту Краснодара 5 июня была установлена скульптура Екатерины II.

Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Ранее стало известно, что по результатам голосования аэропорт получил имя Екатерины Великой.

Памятник императрице был создан заслуженными художниками России Сергеем Олешней и Анатолием Дементьевым в рамках проекта «Великие имена России».

31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».

Председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.