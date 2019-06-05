Скульптуру Екатерины II установили в международном аэропорту Краснодар

Короткая ссылка
В аэропорту Краснодара 5 июня была установлена скульптура Екатерины II.
Скульптуру Екатерины II установили в международном аэропорту Краснодар
  • @southairports
  • Facebook

Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Ранее стало известно, что по результатам голосования аэропорт получил имя Екатерины Великой.

Памятник императрице был создан заслуженными художниками России Сергеем Олешней и Анатолием Дементьевым в рамках проекта «Великие имена России».

31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».

Председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить