Эксперт прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян
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«В России существует множество аэропортов и мест, которые действительно можно было бы посвятить памяти того или иного исторического деятеля, внёсшего свой вклад в становление России», — сказал он.
Как отметил эксперт, подобная практика используется для городских улиц, площадей и памятников, а теперь сюда добавили аэропорты.
В пресс-службе международного аэропорта Симферополь назвали очень важным событием присвоение аэропорту имени художника Ивана Айвазовского.
Торжественная церемония состоится в ближайшее время, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево получил имя поэта и писателя Александра Пушкина, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, а аэропорт Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева.