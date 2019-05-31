Эксперт прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян

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Председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.
Эксперт прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян
  • ©pixabay.com

«В России существует множество аэропортов и мест, которые действительно можно было бы посвятить памяти того или иного исторического деятеля, внёсшего свой вклад в становление России», — сказал он.

Как отметил эксперт, подобная практика используется для городских улиц, площадей и памятников, а теперь сюда добавили аэропорты.

В пресс-службе международного аэропорта Симферополь назвали очень важным событием присвоение аэропорту имени художника Ивана Айвазовского.

Торжественная церемония состоится в ближайшее время, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево получил имя поэта и писателя Александра Пушкина, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, а аэропорт Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева.

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