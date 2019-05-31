Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование за присвоение им имён знаменитых соотечественников ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».
Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, аэропорт Шереметьево получил имя русского писателя Александра Пушкина, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, а аэропорт Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе

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