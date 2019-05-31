Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, аэропорт Шереметьево получил имя русского писателя Александра Пушкина, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, а аэропорт Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.
Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе.