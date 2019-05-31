Путин присвоил аэропортам Москвы имена Пушкина, Ломоносова и Туполева

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование за присвоение им имён знаменитых соотечественников ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».

РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, аэропорт Шереметьево получил имя русского писателя Александра Пушкина, Домодедово — учёного Михаила Ломоносова, а аэропорт Внуково — советского авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая. Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе.