Эксперт оценил планы перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве за два года
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- РИА Новости
«Ликвидация долевого строительства вполне логична, учитывая все последние кризисы в отрасли», — заявил он.
По его словам, достаточно вспомнить историю со строительной компанией «Су-155».
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
ИА «Удмуртия» передавало, что начало работы новой системы долевого строительства в Удмуртии запланировано на 1 июля 2019 года.