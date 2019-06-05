Эксперт оценил планы перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве за два года

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы полностью перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве за два года.

«Ликвидация долевого строительства вполне логична, учитывая все последние кризисы в отрасли», — заявил он.

По его словам, достаточно вспомнить историю со строительной компанией «Су-155».

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

ИА «Удмуртия» передавало, что начало работы новой системы долевого строительства в Удмуртии запланировано на 1 июля 2019 года.