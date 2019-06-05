Флагман ЧФ «Москва» вышел на ходовые испытания в море

Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вышел на ходовые испытания в море, сообщает «Крыминформ».

«На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем», — заявили в пресс-службе ЧФ.

После проведения испытаний «Москва» вернётся в пункт базирования. Затем на крейсере начнётся плановый ремонт.

Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».