Флагман ЧФ «Москва» вышел на ходовые испытания в море

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Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вышел на ходовые испытания в море, сообщает «Крыминформ».
Флагман ЧФ «Москва» вышел на ходовые испытания в море
  • © Пресс-служба МО РФ
  • РИА Новости

«На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем», — заявили в пресс-службе ЧФ.

После проведения испытаний «Москва» вернётся в пункт базирования. Затем на крейсере начнётся плановый ремонт.

Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».

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