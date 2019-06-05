В Башкирии сильный ветер сорвал крышу со здания лицея

Из лицея в башкирском селе Толбазы эвакуировали 225 детей после сильного порыва ветра, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Башкирии.

Ветер сорвал кровлю здания начальной школы. На место выехали силы и средства администрации Аургазинского района и администрации лицея, бригады полиции и энергосетей, а также спасатели.

Пострадавших нет. Учебный процесс не нарушен.

В здании работал летний лагерь. Эвакуированы 225 детей и 30 сотрудников. На время ремонта лагерь перенесут в спортшколу.

Ранее в Башкирии предупредили об ухудшении погоды с 20:00 3 июня до 20:00 4 июня.

Как передавал портал progorod43, спасатели предупреждали о непогоде во вторник, 4 июня, в Кировской области.