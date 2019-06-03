В Башкирии предупредили об усилении ветра до 22 м/с
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Согласно прогнозу, ожидается усиление ветра до 17—22 м/с.
На отдельных участках автодорог ночью и утром местами возможен туман. Видимость составит 500 м и менее.
Также стало известно, что днём 4 июня в Удмуртии прогнозируют усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15—20 м/с, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на страницу пресс-службы администрации Ижевска в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Гидрометцентре предупредили о возвращении жаркой погоды в Москву.