В Гидрометцентре предупредили о возвращении жаркой погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возвращении жаркой погоды в Москву, сообщает телеканал «Звезда».

«Над европейской территорией России формируется блокирующая ситуация: распределение поля давления будет таким, что атлантические воздушные массы не смогут пробить гребень высокого давления, они будут по западной периферии из Атлантики уходить далеко на север и опускаться по восточной периферии этого гребня на азиатской территории страны», — сказал он.

По его словам, европейская часть окажется под влиянием мощного антициклона. Как прогнозирует эксперт, уже во вторник, 4 июня, температура повысится до +24…+26 °С, а со среды по воскресенье ожидается +26...+31 °С, что существенно выше нормы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 июня ожидается до +22 °С.