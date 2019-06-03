В Гидрометцентре предупредили о возвращении жаркой погоды в Москву

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возвращении жаркой погоды в Москву, сообщает телеканал «Звезда».
В Гидрометцентре предупредили о возвращении жаркой погоды в Москву
  • РИА Новости

«Над европейской территорией России формируется блокирующая ситуация: распределение поля давления будет таким, что атлантические воздушные массы не смогут пробить гребень высокого давления, они будут по западной периферии из Атлантики уходить далеко на север и опускаться по восточной периферии этого гребня на азиатской территории страны», — сказал он.

По его словам, европейская часть окажется под влиянием мощного антициклона. Как прогнозирует эксперт, уже во вторник, 4 июня, температура повысится до +24…+26 °С, а со среды по воскресенье ожидается +26...+31 °С, что существенно выше нормы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 3 июня ожидается до +22 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить